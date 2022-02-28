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Курс доллара на бирже снизился после утреннего взлета

Курс доллара на Мосбирже снизился до 95 рублей после утреннего роста

Фото: Shutterstock

Курс доллара снизился после утреннего роста до 108 рублей и в настоящее время остановился на отметке 95, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Вместе с тем доллар все еще остается на отметке выше 100 в международной электронной торговой системе, хотя рубль и сокращает потери.

К 11:25 мск доллар стоил 106,45 рубля, евро — 119,68 рубля. На открытии торгов в 10:00 курс доллара доходил до 90 рублей, евро до 101,9 рубля в соответствии с установленными на открытии границами ценового коридора.

Рост котировок произошел после того, как Евросоюз объявил о санкциях против Центрального банка (ЦБ) России, запретив операции, связанные с управлением резервами и активами российского регулятора.

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Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, экономическая реальность для России существенно изменилась. Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, анонсировал план правительства по спасению экономики России и ее поддержки в условиях санкций.

Санкции Евросоюза были введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью, заявил он, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Алина Гончарова
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