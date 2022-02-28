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Нурмагомедов обратился к Махачеву

Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Грином в UFC и призвал вернуть пояс домой
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото: @khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву. Его слова доступны на странице в Instagram.

Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Бобби Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. «Ты проделал большую работу, заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире», — написал бывший чемпион промоушена.

Нурмагомедов отметил работоспособность, дисциплину, трудолюбие и режим Махачева и заявил, что они скоро дадут свои плоды. Он также призвал соотечественника вернуть пояс домой.

Ранее Нурмагомедов раскрыл планы UFC на будущее Махачева. Он отметил, что в UFC намерены организовать поединок Махачева против победителя противостояния действующего чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры и американца Джастина Гейджи. Таким образом, глава промоушена Дэйна Уайт дал понять, что рассматривает Махачева в качестве претендента на пояс.

Махачев продлил серию побед в организации до десяти поединков. Изначально его соперником должен был стать Бенеил Дариуш. Однако американец получил травму и был вынужден отказаться от боя.

Дарья Коршунова
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