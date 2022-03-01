ЦБ потратил миллиарды на поддержку рубля

Центробанк России в рамках валютных интервенций 24 и 25 февраля продал валюту на общую сумму в 103,6 миллиарда рублей, указано на сайте регулятора. В четверг Банк России потратил на поддержку рубля 84,8 миллиарда, а в пятницу — 18,8 миллиарда.

«Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме 1 миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу», — сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 28 февраля. Она добавила, что 28 февраля интервенции не проводились в связи с западными санкциями, ограничивающими использование золотовалютных резервов в долларах и евро.

«Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — подчеркнула Набиуллина.

На торгах 1 марта курс рубля вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. К моменту написания материала доллар стоит 91,4 рубля (снижение более чем на три рубля к закрытию торгов 28 февраля), курс евро составляет 102,4 рубля (евро также теряет более трех рублей). На максимуме с начала торгов доллар стоил больше 100 рублей, евро — больше 113 рублей.

Ряд западных стран ввели санкции в отношении российского ЦБ после начала военной операции в Донбассе. 27 февраля стало известно, что ЕС введет запрет на все транзакции с Банком России и заморозит все его активы. Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада. При этом российский регулятор заверяет, что располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.