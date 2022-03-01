Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров призвал положить конец западной философии превосходства

Лавров заявил, что Запад потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец. Об этом в своем выступлении в ходе сегмента высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Публикация доступна на сайте МИД.

«Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», — указал дипломат.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Лавров обратил внимание на то, что суверенное равенство государств — ключевой принцип Устава ООН, и подчеркнул, что Россия открыта к равноправной и взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам.

Ранее министр заявил, что Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР. Министр подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия — НАТО.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Россия призвала членов Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби
В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины
Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео
Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом
В глобальной катастрофе нашли неожиданные плюсы для России
В России применили «Искандеры» на учениях
Российские банки под санкциями прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard
Легализовавших тысячи мигрантов в России преступников задержала полиция
Лавров упрекнул ЕС в нарушении своего основополагающего права человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.