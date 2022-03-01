Лавров призвал положить конец западной философии превосходства

Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец. Об этом в своем выступлении в ходе сегмента высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Публикация доступна на сайте МИД.

«Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», — указал дипломат.

Лавров обратил внимание на то, что суверенное равенство государств — ключевой принцип Устава ООН, и подчеркнул, что Россия открыта к равноправной и взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам.

Ранее министр заявил, что Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР. Министр подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия — НАТО.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Россия призвала членов Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.