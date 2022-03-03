Песков прокомментировал идею призывать на службу участников антивоенных акций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внесение на рассмотрение Госдумы законопроекта, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, такое вряд ли возможно. «Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий отправку на службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.
3 марта Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте сообщение, в котором пригрозила уголовными делами тем, кто призывает к «антивоенным» акциям. В ведомстве сослались на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» опубликовывают запрещенные в стране экстремистские объединения.