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Песков прокомментировал идею призывать на службу участников антивоенных акций

Песков счел, что призыв участников антивоенных акций на службу в Донбасс вряд ли возможен

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внесение на рассмотрение Госдумы законопроекта, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, такое вряд ли возможно. «Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий отправку на службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.

3 марта Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте сообщение, в котором пригрозила уголовными делами тем, кто призывает к «антивоенным» акциям. В ведомстве сослались на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» опубликовывают запрещенные в стране экстремистские объединения.

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Варвара Кошечкина
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