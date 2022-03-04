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В Канаде задержали самолет с россиянами на борту

Минтранс Канады сообщил о задержании чартерного самолета с россиянами на борту

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

Чартерный самолет с российскими гражданами на борту был задержан в арктической части Канады, об этом сообщил министр транспорта страны Омар Альхабра в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, борт задержали в административном центре Северо-Западных территорий — городе Йеллоунайф. Уточнять количество человек в воздушном судне он не стал. При этом глава Минтранса добавил, что задержание связано с санкциями в отношении России из-за Украины.

Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа

Омар Альхабраглава Минтранса Канады

2 марта министерство обороны России раскрыло потери российской армии в операции на Украине. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 ранены.

Проверка самолета

По данным РИА Новости, которое ссылается на телеканал CBC, в самолете находятся двое россиян. Предположительно, они направлялись в деревню Резольют с целью путешествия.

Министерство транспорта совместно с пограничной службой проводит проверку. Борт проверяют на факт возможного нарушения запрета на полеты. Самолет не сможет покинуть Йеллоунайф до завершения расследования.

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Закрытое небо

Власти Канады закрыли небо для российских самолетов 27 февраля. Об этом объявил министр транспорта Альхабра. Воздушное пространство закрыли для всех российских операторов.

С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов

Омар Альхабраглава Минтранса Канады

2 марта американский президент Джо Байден заявил, что США также закрывают небо для российских самолетов. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.

До этого свое воздушное пространство для самолетов из России на фоне специальной операции на Украине закрыли европейские государства. В ответ Москва ввела аналогичные санкции в отношении ряда стран.

Спецоперация

Запад начал вводить санкции в отношении России в ответ на специальную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

В связи с этим, в соответствии со статьей 51, частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции

Владимир Путин президент России

Российский лидер сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин объяснил, что в ходе военных действий российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
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