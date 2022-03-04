В Канаде задержали самолет с россиянами на борту

Чартерный самолет с российскими гражданами на борту был задержан в арктической части Канады, об этом сообщил министр транспорта страны Омар Альхабра в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, борт задержали в административном центре Северо-Западных территорий — городе Йеллоунайф. Уточнять количество человек в воздушном судне он не стал. При этом глава Минтранса добавил, что задержание связано с санкциями в отношении России из-за Украины.

Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа Омар Альхабра глава Минтранса Канады

2 марта министерство обороны России раскрыло потери российской армии в операции на Украине. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 ранены.

Проверка самолета

По данным РИА Новости, которое ссылается на телеканал CBC, в самолете находятся двое россиян. Предположительно, они направлялись в деревню Резольют с целью путешествия.

Министерство транспорта совместно с пограничной службой проводит проверку. Борт проверяют на факт возможного нарушения запрета на полеты. Самолет не сможет покинуть Йеллоунайф до завершения расследования.

Закрытое небо

Власти Канады закрыли небо для российских самолетов 27 февраля. Об этом объявил министр транспорта Альхабра. Воздушное пространство закрыли для всех российских операторов.

С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов Омар Альхабра глава Минтранса Канады

2 марта американский президент Джо Байден заявил, что США также закрывают небо для российских самолетов. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.

До этого свое воздушное пространство для самолетов из России на фоне специальной операции на Украине закрыли европейские государства. В ответ Москва ввела аналогичные санкции в отношении ряда стран.

Спецоперация

Запад начал вводить санкции в отношении России в ответ на специальную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

В связи с этим, в соответствии со статьей 51, частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции Владимир Путин президент России

Российский лидер сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин объяснил, что в ходе военных действий российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

