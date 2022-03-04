Россия обвинила спецслужбы НАТО в передаче Украине разведданных о спецоперации

Спецслужбы Великобритании, Канады и других стран НАТО поддерживают контакты со Службой безопасности Украины (СБУ), передают ей разведданные о планах и передвижениях российских военных, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, «вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО».

Отмечается, что западная разведка поддерживает прямые контакты с представителями СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передавая им информацию о передвижении российских военных.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что альянс отказался вводить бесполетную зону над Украиной.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже российский лидер Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной операции в Донбассе.