Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия обвинила спецслужбы НАТО в передаче Украине разведданных о спецоперации

В СВР обвинили спецслужбы НАТО в передаче Украине данных о передвижениях российских войск

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Спецслужбы Великобритании, Канады и других стран НАТО поддерживают контакты со Службой безопасности Украины (СБУ), передают ей разведданные о планах и передвижениях российских военных, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, «вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО».

Отмечается, что западная разведка поддерживает прямые контакты с представителями СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передавая им информацию о передвижении российских военных.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Вчера

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что альянс отказался вводить бесполетную зону над Украиной.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже российский лидер Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.