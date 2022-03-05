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Минобороны сообщило о взятии украинской военной базы под Херсоном

Министерство обороны сообщило о взятии базы ВС Украины в селе Раденск под Херсоном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные захватили базу Вооруженных сил Украины в селе Раденск под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации ведомства, украинские военнослужащие покинули свои позиции, оставив технику, оружие и боеприпасы.

В частности, российские военные захватили танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал». Также на складах находились мины, снаряды, управляемые ракеты и другие боеприпасы, суммарный вес которых составляет более четырех тысяч тонн.

Министерство обороны оценивает численность персонала, который мог находиться на базе в четыре тысячи человек. На ней могли квартироваться и проходить обучение танкисты, артиллеристы, морская пехота и подразделения связи.

Сейчас разминированием территории занимаются саперы ВС России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная инфраструктура Украины близка к полному уничтожению. Президент подчеркнул, что операция по демилитаризации страны идет в соответствии с графиком.

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