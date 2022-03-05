Radio France приостановила работу в России

Французская радиокомпания Radio France объявила, что приостанавливает работу своих журналистов на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Press (AFP).

Отмечается, что решение о временном прекращении работы связано с принятием в России закона об уголовной ответственности за фейки о действиях российских Вооруженных сил.

По информации агентства, радиовещательная группа приняла решение запросить юридическую экспертизу, а также оценку Европейского вещательного союза, чтобы определить, распространяется ли закон на работу иностранных журналистов.

Ранее стало известно, что вещание также прекратили немецкие телеканалы ARD и ZDF, канадская телерадиовещательная корпорация CBC и американское агентство Bloomberg.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о ВС России.

Согласно закону, за распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы. За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции по защите Донбасса. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.

