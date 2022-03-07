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В Минобороны рассказали о взятых под контроль украинских населенных пунктах

Минобороны России заявило о взятии под контроль пяти населенных пунктов на Украине

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Подразделения вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль несколько украинских населенных пунктов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, войскам удалось взять под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Майорово, Старомлыновка и Ремовка. Мирному населению оказывается гуманитарная помощь.

Кроме того, отметил генерал-майор, российскими самолетами были уничтожены 26 военных объектов.

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«Среди них: 2 пункта управления, радиолокационная станция, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники», — добавил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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