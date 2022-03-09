Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная страны сохраняет шансы на участие в отборе на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, матч против Польши может состояться, если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу российской национальной команды. При этом Колосков отметил, что рассмотрение дела может затянуться.

8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен после того, как 28 февраля страну дисквалифицировали.

7 марта Российский футбольный союз подал апелляцию в надежде отменить решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию 8 марта.