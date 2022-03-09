В Норвегии осудили местных фанатов за угрозы в адрес российской лыжницы

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте осудил болельщиков, которые угрожали россиянке Наталья Непряевой на этапе Кубка мира в Холменколлене. Об этом сообщает NRK.

«Грустно слышать об этом. Угрозы, независимо от того, поступают ли они на спортивном мероприятии или в других местах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — заявил Ресте.

Непряева 9 марта рассказала о том, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов. «Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Ну, правда, страшновато было», — отметила она.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. Россияне не вышли на старт гонок в Холменколлене.