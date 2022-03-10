Описана судьба нового iPhone SE

Аналитики GlobalData заявили, что iPhone SE поможет популяризации 5G в мире

Новый iPhone SE поможет распространению связи пятого поколения во всем мире. Об этом сообщает издание Computer Weekly.

Журналисты ссылаются на отчет аналитиков агентства GlobalData, которые оценили новый смартфон Apple и описали судьбу девайса. По словам экспертов, относительно недорогой iPhone SE третьего поколения позволит большему числу пользователей иметь телефон с поддержкой 5G. Девайс будет стимулировать развитие сетей пятого поколения как в развитых, так и в развивающихся странах.

«Пользователям iPhone не хватает доступных телефонов 5G по сравнению с разнообразным выбором, доступным для пользователей Android», — говорится в отчете. Аналитики считают, что доступный и потенциально популярный девайс будет мотивировать операторов сотовой связи расширять покрытие сетей пятого поколения.

«GlobalData ожидает, что к 2026 году мобильные услуги 5G принесут 644,6 миллиарда долларов, что эквивалентно 64 процентам от общего дохода от мобильных услуг во всем мире», — подытожили авторы. По мнению специалистов, представленный 8 марта iPhone SE немного дороже Android-смартфонов конкурентов, но Apple имеет большую базу поклонников и гарантирует длительный срок поддержки обновлениями.

В декабре аналитики JPMorgan предположили, что новый iPhone SE привлечет более миллиарда пользователей Android-смартфонов. В отчете также говорится, что недорогой аппарат смогут приобрести порядка 300 миллионов обладателей старых iPhone.