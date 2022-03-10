Карпин прокомментировал новый контракт со сборной России

Тренер Карпин выразил надежду, что скоро российский футбол вернется на международную арену

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал подписание нового контракта с командой. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин заявил, что рад продолжить работу со сборной России. Он выразил надежду, что в скором времени российский футбол вернется на международную арену, и команда сможет участвовать в официальных матчах. Также тренер поблагодарил РФС и «Ростов» за предоставленную ему возможность совмещать работу на двух должностях.

О новом контракте Карпина стало известно ранее 10 марта. Соглашение со специалистом продлено до конца 2022 года. Отмечается, что Карпин сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».