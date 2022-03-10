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Спорт

Карпин прокомментировал новый контракт со сборной России

Тренер Карпин выразил надежду, что скоро российский футбол вернется на международную арену

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал подписание нового контракта с командой. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин заявил, что рад продолжить работу со сборной России. Он выразил надежду, что в скором времени российский футбол вернется на международную арену, и команда сможет участвовать в официальных матчах. Также тренер поблагодарил РФС и «Ростов» за предоставленную ему возможность совмещать работу на двух должностях.

О новом контракте Карпина стало известно ранее 10 марта. Соглашение со специалистом продлено до конца 2022 года. Отмечается, что Карпин сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».

Анастасия Борисова
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