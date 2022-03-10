Лавров пообещал защитить российскую экономику от «дяди Сэма»

Лавров заявил, что Москва не позволит США принимать решения о разрушении экономики России

Москва сделает так, чтобы «никакой дядя Сэм» не мог принимать решения для разрушения российской экономики, пообещал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику. Мы найдем способ от этого больше не зависеть», — сказал он после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр подчеркнул, что Россия решит возникшие в этой сфере проблемы, чтобы больше не зависеть от западных партнеров, которые «совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что экономическая война против России носит беспрецедентный характер. Он также отметил, что в данный момент не стоит прогнозировать рост цен, вместо этого нужно предпринимать меры для минимизации негативных последствий и рисков в будущем.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики страны. По его словам, меры необходимы для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке граждан и предприятий в период турбулентности.

Санкции Запада в отношении России последовали за начавшейся спецоперацией, объявленной российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля с целью «демилитаризации и денацификации» Украины. Санкции касаются российских предприятий, банков, представителей власти и бизнеса. Также бизнес с Россией в той или иной мере ограничил ряд компаний.