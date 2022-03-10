Минобороны ответило на требование Киева о разминировании маршрута из Мариуполя

Минобороны России: минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами

Требование Киева о разминировании маршрута из Мариуполя в Запорожье является нелепым и невыполнимым. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, минно-взрывные устройства около украинского Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия. При этом заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны, отметил Мизинцев.

Ранее Минобороны России назвало число иностранцев в заложниках у украинских радикалов. По данным военного ведомства, в заложниках находятся более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства.