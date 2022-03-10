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СК возбудил дела после нападений на российские посольства

СК возбудил уголовные дела после нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нападений на посольства России. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет об инцидентах с диппредставительствами России в Нидерландах и Ирландии, а также со зданием Россотрудничества во Франции. В СК указали, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинен имущественный вред». Следователи также считают, что во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания, которые они собирались атаковать пользуются международной защитой и иммунитетами.

7 марта сообщалось, что неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. Пострадавших в результате происшествия нет. В самом посольстве заявили, что во время инцидента сотрудники ирландской полиции бездействовали.

В ночь с 6 на 7 марта неизвестные бросили в здание Россотрудничества бутылку с горючим, которая попала в забор, не долетев до цели. В сообщении российского МИД говорится, что пострадавших нет.

В начале марта на территорию российского диппредставительства в Нидерландах забросили рюкзак с горючей смесью. В итоге полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли объект для экспертизы в рамках следствия.

Ранее в МИД России также заявили о нападении на своего дипломата в Вильнюсе. Уточнялось, что на него было совершено нападение с применением физической силы, также предпринимались попытки давления на посла.

Марина Совина
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