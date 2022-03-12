США объявили о санкциях против жены и детей Пескова

Нед Прайс объявил о санкциях против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Пескова

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил о санкциях против жены и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом сообщает ТАСС.

Мы также вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, которые возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова Нед Прайс Официальный представитель Госдепартамента США

Супруга пресс-секретаря, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала санкции США. «Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — заявила она.

Санкции против Володина и Зюганова

Министерство финансов США включило лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова в новый список антироссийских санкций.

Также в обновленном списке оказались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Кроме того, санкции вводятся против десяти российских депутатов, которыми на рассмотрение Госдумы был внесен проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

11 марта Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госудумы за поддержку специальной операции России на Украине. Ограничения были наложены министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес Правительство Великобритании

Бизнесмены

10 марта стало известно, что Роман Абрамович и еще шесть российских бизнесменов попали в санкционные списки Великобритании. Помимо средств бывшего владельца футбольного клуба «Челси», британские власти заморозили активы Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева.

Абрамовичу и Дерипаске также запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию страны. Для этих бизнесменов власти Британии также наложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее). Остальным российским бизнесменам из санкционного списка запрещен въезд в Великобританию.

Страны Евросоюза также ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Предприниматели, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.

По данным Reuters, речь в том числе идет о сельскохозяйственной, фармацевтической, металлургической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Кроме того, объединение применит ограничительные меры к банковскому сектору Белоруссии.

Санкции против Путина

26 февраля США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Сегодня США в координации с союзниками и партнерами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», — говорится в распространенном заявлении Минфина Соединенных Штатов. Министерство финансов США

Также Новая Зеландия объявила о санкциях против 100 россиян, в их числе оказались Путин, Лавров и премьер-министр России Михаил Мишустин. В Министерстве иностранных дел и торговли страны пояснили, что речь идет о запрете на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что страна собирается ввести санкции против Путина и Лаврова. По его словам, данные меры будут предприняты в связи с началом спецоперации в Донбассе.

Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

25 февраля представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России и министра иностранных дел. Великобритания также пообещала ввести санкции против Путина и Лаврова.

«Предел» в санкциях

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже достиг предела в финансовых санкциях против России.

Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли Жозеп Боррель Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Боррель пояснил, речь идет об антироссийских мерах, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов. Он также назвал болезненными санкции, которые касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.