Минобороны обвинило Украину в охоте на желающих эвакуироваться в Россию

Минобороны РФ заявило, что СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться в Россию украинцев

Минобороны заявило, что Служба безопасности Украины (СБУ) открыла охоту на граждан, желающих эвакуироваться в Россию. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, ее подразделения проводят массовые проверки среди местных жителей, передает РИА Новости.

Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

Представитель ведомства добавил, что СБУ получила указания выявлять звонки и проводить аресты и допросы после того, как Россия стала публиковать статистику по желающим эвакуироваться украинцам.

Ранее Минобороны РФ назвало число желающих эвакуироваться с Украины в Россию. Только за истекшие сутки было зафиксировано 19 963 обращения, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины, пояснили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Гуманитарная ситуация катастрофическая

Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация в ряде городов Украины стала катастрофической, вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают дороги и объекты инфраструктуры. Население вынуждено выживать «в нечеловеческих условиях» — без тепла, воды, электроэнергии, продуктов и медикаментов.

По словам генерала-полковника, Киев продолжает «цинично нарушать договоренности» по гуманитарным коридорам, националисты задерживают мирных граждан, которые пытаются покинуть опасные зоны.

Несмотря на полное соблюдение «режима тишины» со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

12 марта сообщалось, что с территории Луганской и Донецкой народных республик за сутки были эвакуированы 9 787 человек, из которых 1 738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 231 тысячи человек, из них 51 996 детей. При этом государственную границу России пересекли 24 168 личных автомобилей, из них за сутки — 915.

Мизинцев указал, что Россия создаст на освобожденных территориях необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечит доступ к гуманитарной помощи. В российских регионах продолжают работать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, на Украину доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза, а в пунктах сбора накоплено более 17 тысяч тонн.

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что некоторых жителей освобожденных районов республики, которые нуждаются в особом медицинском уходе, отправили на лечение в Россию.

Националисты удерживают тысячи человек

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации заявил, что украинские националисты удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей. При этом Киев не подтвердил ни один гуманитарный коридор из 10 предложенных, утверждает представитель Минобороны.

Мизинцев отметил, что среди удерживаемых находится более шести тысяч иностранцев, граждан Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран. Минобороны ведет круглосуточную работу с представителями дипломатических ведомств по этому вопросу.

В заложниках у украинских неонацистов в качестве «живого щита» продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

12 марта Министерство обороны России опубликовало карту территорий, перешедших под контроль ВС РФ при выполнении спецоперации на Украине. Сообщалось, что группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Кроме того, украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваха.

Разгул мародерства и бандитизма

Мизинцев заявил, что принятый Киевом закон об разрешении использования оружия гражданскому населению во время военного положения привело к разгулу мародерства и бандитизма.

Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках «лицензии на убийства», что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан Михаил Мизинцев Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации

По словам генерала-полковника, правоохранительные и судебные органы Украины перестали выполнять свои функции, не проводятся досудебные расследования, суды прекратили свою деятельность.

Кроме того, лица, выпущенные украинскими властями из тюрем после начала российской операции в Донбассе, терроризируют сотрудников полиции, участковые боятся заводить дела по уголовным и административным преступлениям и стали «мишенями для тысяч бандитов», полагает Мизинцев.

Он подчеркнул, что подобные деяния происходят в настоящее время и привел в пример «мародерский рейд» в Мариуполе. Неонацисты врывались в дома мирных граждан и отбирали последние продукты питания, ценные вещи и одежду, угрожая физической расправой, а в случае сопротивления расстреливали.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому всем украинцам разрешается использовать оружие во время объявленного в стране военного положения.

27 февраля сообщалось, что украинские власти начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.

25 февраля украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации в стране. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур страны.