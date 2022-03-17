Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские штурмовики Су-25 уничтожили склады с украинскими боеприпасами

Минобороны сообщило, что Су-25 уничтожили склады с вооружениями и боеприпасами ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, боевые полеты штурмовиков выполнялись ночью. «Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот», — рассказали в министерстве.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

В среду, 16 марта, Минобороны показало видео удара по артиллерийским складам ВСУ. Удар был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России.

Ведомство также показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами в Черниговской области. В результате удалось ликвидировать до 20 единиц вооружения и военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Он обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер
США раздали нефть из стратегического резерва
В Совфеде ответили на слова Байдена о «военном преступнике» Путине
Пушилин попросил Россию усилить ПВО над Донецком
Безвизовая для россиян страна Европы отменила все ограничения на въезд
Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти полностью остановила полеты
США нарастят поставки газа в Европу
Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
В Германии зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.