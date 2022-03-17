Российские штурмовики Су-25 уничтожили склады с украинскими боеприпасами

Минобороны сообщило, что Су-25 уничтожили склады с вооружениями и боеприпасами ВСУ

Российские штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, боевые полеты штурмовиков выполнялись ночью. «Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот», — рассказали в министерстве.

В среду, 16 марта, Минобороны показало видео удара по артиллерийским складам ВСУ. Удар был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России.

Ведомство также показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами в Черниговской области. В результате удалось ликвидировать до 20 единиц вооружения и военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Он обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул глава государства.