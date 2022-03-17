Кремль отреагировал на обвинение Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал непростительными слова Байдена в адрес Путина

Кремль отреагировал на обвинение президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их непростительными, пишет РИА Новости.

Песков заявил, что такие слова от главы государства недопустимы и непростительны, особенно учитывая, что от бомб Вашингтона погибли сотни тысяч людей.

Во время общения с журналистами Байден назвал Путина «военным преступником». Сначала он ответил на соответствующий вопрос журналистки Fox News отрицательно и покинул зал, но затем вернулся и сказал: «Он военный преступник».

Недружественная риторика

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News призвал к убийству президента России. Позднее он подтвердил свою позицию в Twitter.

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В Вашингтоне от его слов открестились, объяснив, что это не является официальной позицией страны. «Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал «устранить» Путина. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ заявила, что российская сторона всегда была расположена к переговорам и поиску путей урегулирования конфликта, даже когда Киев делал самые недружественные заявления. «А до этого он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть, что-то правильное он заявлял?», — написала она в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил цель атак на президента РФ. По его словам, очевидно, что такие действия проводятся с единственной целью — разрушить Россию.

Условие для переговоров

Несмотря на резкие заявления, украинская сторона стремится к переговорам с Москвой. Так, президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности к личной встрече с Путиным.

В начале марта он отмечал, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать. Украинский лидер добавил, что готов говорить с российским президентом обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

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Позднее Песков назвал встречу лидеров двух стран «концептуально возможной», однако озвучил условие для ее проведения. «Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — пояснил пресс-секретарь. Сообщалось также, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.