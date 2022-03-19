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Главный тренер «Вашингтона» объяснил подвиг Овечкина в НХЛ

Тренер Питер Лавиоллет назвал особенностью Овечкина оставлять в прошлом великих игроков

Фото: Globallookpress.com

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиоллет поделился мнением о российском нападающем Александре Овечкине. Его слова приводит The Athletic.

Лавиоллет назвал особенностью Овечкина оставлять в прошлом великих игроков. «Подняться вверх по списку и увидеть людей, которых обошел. Знаете, это большой подвиг», — объяснил тренер.

18 марта Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче против «Каламбус Блю Джекетс». Для россиянина эта шайба стала 768-й в НХЛ. Таким образом, он упрочил свое положение третьего снайпера в истории лиги и сократил отставание от занимающего вторую строчку Горди Хоу. Канадец за карьеру в НХЛ забросил 801 шайбу. Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.

Дарья Коршунова
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