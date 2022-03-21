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В России назвали условие для отмены запрета Facebook и Instagram

Горелкин заявил, что запрет соцсетей Meta могут отменить, если компания исправит нарушения

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал условие для отмены запрета на территории России социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Его комментарий передает ТАСС.

Депутат заявил, что решение о запрете Facebook и Instagram в России можно отменить, если компания официально признает нарушения и исправит их. По словам Горелкина, в этом случае Meta должна разблокировать аккаунты российских общественных деятелей и средств массовой информации, а также «вернуться к соблюдению принципа нейтральности».

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Ранее 21 марта Тверской суд Москвы запретил Instagram и Facebook в России за экстремистскую деятельность. Уточнялось, что соответствующее решение вступило в силу немедленно.

До этого стало известно, что в Роскомнадзоре и ФСБ попросили инстанцию немедленно запретить деятельность Meta в России. В частности, представитель ФСБ сообщил, что деятельность корпорации направлена против России и ее вооруженных сил.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Позднее в тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании.

Поводом стало распространившееся в сети сообщение о том, что руководство Meta разрешило Facebook и Instagram в некоторых странах не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Евгения Наумова
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