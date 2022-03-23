Кремль отказался комментировать вопрос об обмене пленными

Дмитрий Песков перенаправил Минобороны вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной

Вопросы об обмене пленными между Россией и Украиной лучше задавать Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По обмену пленными лучше к Министерству обороны. Это их вопрос, их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, согласовываются ли списки пленных с президентом России Владимиром Путиным.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам Путина, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

22 марта Москва и Киев впервые обменялись пленными. По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.