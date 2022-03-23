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Кремль отказался комментировать вопрос об обмене пленными

Дмитрий Песков перенаправил Минобороны вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Вопросы об обмене пленными между Россией и Украиной лучше задавать Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По обмену пленными лучше к Министерству обороны. Это их вопрос, их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, согласовываются ли списки пленных с президентом России Владимиром Путиным.

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22 марта Москва и Киев впервые обменялись пленными. По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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Никита Абрамов
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