Названо условие замещения импортного вина российским

Аналитик Черниговский призвал изменить закон, чтобы российские вина заменили импортные

Российский рынок вин может лишиться половины импортной продукции из-за санкций. Чтобы избежать дефицита, необходимо разрешить производителям использовать импортное сырье, считает кандидат экономических наук, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Об этом условии он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Из-за проблем с логистикой, изменения курса рубля и введения санкций после начала российской спецоперации на Украине, падение импорта на рынке алкоголя может составить примерно 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ». Аналитик Черниговский назвал сегмент тихих вин самым уязвимым.

«Российская Федерация, если говорить об отечественных производителях, выпускает порядка 300 миллионов литров тихих вин ежегодно. Мы импортируем такое же количество из стран старого и нового света. Во всех остальных сегментах алкогольного рынка абсолютная часть реализованной продукции производится на территории Российской Федерации. Например, водки в год мы производим 800 миллионов литров в год, вместе с ликеро-водочными изделиями свыше 25 градусов примерно 930 миллионов литров, а завозим того же виски где-то 40 миллионов литров. Получается около пяти процентов от общего объема производства крепкого алкоголя. Это все небольшие величины, потребитель здесь дискомфорта не почувствует», — объяснил он.

Импортозамещение

Согласно закону о виноградарстве и виноделии отечественные производители могут использовать только российское сырье. Это, по мнению, Максима Черниговского, создает трудности при замещении импортных вин российскими.

Ситуацию надо поменять и разрешить отечественным виноделам использовать импортное сырье. Тогда они полностью смогут обеспечить своей продукцией отечественный рынок. Производственные мощности на сегодняшний день используются примерно на 60 процентов, катастрофически не хватает виноматериала, это главная проблема Максим Черниговский Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка

Пока не решена проблема с сырьем, нишу могут занять поставщики вин нового света — Аргентина, Чили, ЮАР. Но из-за логистических издержек стоимость их товара уже начала расти.

У нас около 100 тысяч гектаров винодельческих площадей под виноградники. Чтобы полностью удовлетворить потребность местных производителей в винодельческом сырье, нужно увеличить ее до 250 тысяч гектаров. А за последние восемь лет увеличение произошло на пять тысяч гектаров. Путем простого расчета мы понимаем, что нужно 30 лет Максим Черниговский Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка

«Какого-то дефицита я не прогнозирую. Но чтобы существенно решить эту проблему, нужно разрешить виноделам использовать виноматериал из того же Нового света при производстве отечественной продукции. Дефицита не будет, но импорт сильно подорожает, люди не смогут покупать», — отметил аналитик.

Ранее Евросоюз запретил ввоз в Россию дорогого алкоголя.

В ассоциации виноделов заявили, что из-за использования импортных комплектующих, в частности пробок, стоимость вина может возрасти.

Также на удорожание товаров повлияют трудности с логистикой, предупредили транспортные компании.

