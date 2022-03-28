Названы последствия отказа Германии от российской нефти

Аналитик Юшков: при отказе Германии от российской нефти рынки перераспределятся

При отказе Германии от российской нефти Москва поменяется рынками сбыта с ближневосточными странами. Но в случае отказа от российского газа в мире вероятен дефицит, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Последствия отказа Германии от покупки российской нефти он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Германия может воплотить в жизнь план отказа от российской нефти к концу 2022 году, о чем рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По оценке аналитика, Россия не понесет убытков.

«Теоретически Германия может распылить нефть и уголь, потому что их перевозить легко — загрузил танкер нефти, и он пошел на любые рынки. Германия будет в этом случае покупать эти объемы нефти у ближневосточных производителей. Но это несильно и по Москве ударит, потому что мы тоже перераспределим объемы нефти, это уже происходит. Например, есть официальный запрет на поставку у Соединенных Штатов. Но уже сейчас мы видим, что основные объемы того, что у нас шло в США, переходят в другие страны, прежде всего в Индию. А вместо нас поставки в США увеличила Саудовская Аравия. Мы с Саудовской Аравией меняемся рынками сбыта — они закрывают нашу долю в США, а мы вместо них поставляем в Азию», — объяснил Юшков.

Официально санкций нет, но неформально уже начался этот процесс смены рынков. Это связано с дополнительными издержками, нефть будет оставаться дорогой. Для покупателей-европейцев это означает, что могут быть проблемы с доставкой и локальный дефицит Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Канцлер Германии заявил, что выступает против введения полного эмбарго на поставку российских энергоресурсов из-за негативного влияния на рынок труда. Однако, по мнению Игоря Юшкова, из-за введения санкций против поставок углеводородов из России есть вероятность кризиса на газовом рынке.

«Они не решатся на официальный запрет на покупку российской нефти, это может в ответ вызвать реакцию со стороны России и введение ограничений на поставку газа. Если они отказываются от закупки российского газа, то Россия останавливает добычу на такой же объем, в мировом газовом балансе образуется огромная брешь. Потребление остается таким же, а глобальная добыча становится меньше. Заменить российский газ будет нечем, потому что никто добычу не увеличит. Что касается угля, то зависимость от него еще больше — российский уголь составляет 72 процента от импорта в Европу», — заключил аналитик.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна к концу 2022 года откажется от российских нефти и угля. По его словам, Берлин подготовит для этого технические условия, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что страны Европы смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.

23 марта президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу расчетов за продажу природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.

