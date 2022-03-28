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Кремль ответил на слова о срыве сроков спецоперации на Украине

Песков назвал мнением частных лиц комментарии о срыве сроков спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости

Комментарии о возможном срыве сроков спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины являются мнением частных лиц. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Кто-то обладает большими знаниями, кто-то обладает меньшими экспертными знаниями», — ответил на комментарии пресс-секретарь президента.

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Официальный представитель Кремля также призвал судить о ходе специальной операции по официальной информации от Министерства обороны России.

Песков ранее заявлял, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней. Слова Пескова подтвердил президент России Владимир Путин, заявив, что спецоперация «идет в строгом соответствии с графиком».

При это в Кремле не озвучили сроки окончания спецоперации по защите Донбасса. Ее завершат в срок и в полном объеме, подчеркнул Песков.

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Анастасия Шейкина
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