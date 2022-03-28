Глава СПЧ отреагировал на блокировку видео пранкеров Вована и Лексуса на YouTube

Фадеев назвал бесстыдной цензурой блокировку видео пранкеров Вована и Лексуса на YouTube

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отреагировал на блокировку администрацией YouTube видео разговора российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Соответствующий пост появился в Telegram-канале совета.

Фадеев назвал действия руководства YouTube «бесстыдной цензурой». По мнению главы СПЧ, нарушение в заблокированном ролике заключалось только в том, что он «показывает истинное лицо неосторожного министра». «Ожидать того, что принцип свободы слова и распространения информации на Западе одержит верх, на нынешнем фоне не приходится», — добавил он.

Также Фадеев заявил, что именно благодаря российским пранкерам мир узнал, что «Лондон поддержит любой выбор Киева по ядерной программе», хотя «пока поставляет неисправные противотанковые ракеты». «А вообще с умом дружить надо! Министр обороны такой страны, да еще в военное время, говорит по открытой связи — уму непостижимо», — заключил глава СПЧ.

17 марта министр обороны Великобритании сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему и представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Звонившим в итоге оказался Столяров. Вскоре пранкеры разместили полную версию разговора с Уоллесом. Во время беседы британский министр, в частности, заявил о том, что у страны заканчиваются запасы противотанковых установок, так как Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты. Также он не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия.

23 марта Министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к YouTube с просьбой удалить видеоролик, так как, по мнению ведомства, он может представлять угрозу безопасности Великобритании. После этого запись разговора министра с пранкерами была удалена. 26 марта стало известно, что YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса.