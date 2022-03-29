Друзья девушки узнали о ее возлюбленном и отвернулись от нее

Друзья 23-летней девушки отвернулись от нее из-за возлюбленного на 22 года старше

В Сиднее, Австралия, девушка влюбилась в мужчину на 22 года старше нее и лишилась двух лучших друзей, которые отвернулись от нее после того, как узнали, кого она выбрала в партнеры. Об этом сообщает Daily Mirror.

Саванна Миллер рассказала, что познакомилась с 40-летним Марком в Tinder, когда ей было 18 лет. По ее словам, они вовсе не планировали встречаться, но потом случайно пересеклись во время вечерней прогулки и поняли, что очень похожи. Вскоре они полюбили друг друга и поженились. На момент свадьбы невесте было 23 года, а жениху — 45 лет.

Австралийка призналась, что ее родственники и семья Марка положительно восприняли новость о свадьбе. Близкие пары поддерживают их отношения, несмотря на разницу в возрасте. Например, мать Миллер всего на семь лет старше возлюбленного дочери, но при этом женщина называет зятя сыном.

Друзья мужчины тоже тепло приняли его избранницу, а некоторые из них с ней по-настоящему подружились. Чего нельзя сказать о друзьях Миллер: двое из них осудили ее связь с мужчиной старше и прервали все контакты. «Я всегда считала, что мне повезло, что я их потеряла, потому что я не считаю друзей настоящими, если они меня не поддерживают. У нас могут быть разные мнения, но мы должны быть на стороне друг друга», — считает австралийка.

Супруги заключили, что никогда не обращали внимание на разницу в возрасте: их отношения гармонично развиваются, и теперь они планируют завести детей.

Ранее сообщалось, что в университете в Морогоро, Танзания, студентка с первого взгляда влюбилась в профессора философии на 27 лет старше нее, вышла за него замуж и рассказала о браке. По словам влюбленных, во время свидания они поняли и почувствовали, что созданы друг для друга и разница в возрасте не имеет никакого значения.