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Стало известно об оставшихся без машин из-за снегопада в Москве людях

Автоэксперт Кадаков спрогнозировал рост числа мелких аварий из-за снегопада

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Резкое похолодание и снегопад в Москве могут стать причиной множества мелких аварий на дорогах. Поскольку некоторые автомобилисты уже сменили зимние шины на летние, часть водителей временно остались без машин, рассказал «Ленте.ру» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Решение снять шипованную резину с первым потеплением было преждевременным, поэтому московским водителям надо быть готовыми к росту ДТП, предупредил Максим Кадаков.

«Многие сейчас остались без машин. Погода была практически майская, у многих лопнуло терпение — хочется поменять шины и ездить нормально, потому что многие на шипованных шинах. Люди уже успели поменять шины в том числе из-за стремления не попасть в пробки в очереди на шиномонтаже. Люди, конечно, не остались без машин, они продолжают ездить, кто-то обратно переобувается, но кто-то и поставил машину на прикол», — рассказал он.

В дальнюю дорогу вообще лучше не соваться, потому что можно попасть в снежный перемет, а ехать на летних шинах, особенно если нет должного водительского опыта, просто опасно

Максим Кадаковглавный редактор журнала «За рулем»
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Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до 12 часов 31 марта из-за гололедицы. Максим Кадаков считает, что из-за такой метеорологической обстановки вероятны самые непредсказуемые аварии.

«Если есть гололедица, то есть предел возможного. Если ехать из Москвы в какой-нибудь городок, например, Рязанской области, людям с невеликим опытом управления автомобилем не советую этого делать. Люди успели привыкнуть к теплому асфальту. Сейчас будет много мелких аварий, когда не успел затормозить и догнал кого-то на скорости пять километров в час. Будет много не глупых, а именно обидных ДТП — вроде и поворот знакомый, вроде только вчера тут ехал, а все уже обледенело, и человек не вписался. Если лежание снега будет долгим, то люди привыкнут и начнут ездить более спокойно, более расчетливо. А первые дни весеннего снегопада — это ситуация первого снежного дня по осени», — заключил он.

Крупное ДТП произошло на 45-м километре Новорижского шоссе, столкнулись около 20 автомобилей.

Синоптики метеорологического бюро «Фобос» прогнозируют возвращение погоды к климатической норме не раньше «второй пятидневки второго месяца весны».

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Мария Сметанина
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