В ДНР назвали число раненых при обстрелах украинскими войсками

ДНР в СЦКК сообщила о 31 раненом в результате обстрелов со стороны украинских войск

В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) получил ранение 31 человек, в том числе 24 — в Мариуполе. Такое число пострадавших назвало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Также, по информации представительства, ранения получили один мирный житель в Донецке и трое в Павловке. Анкетные данные трех других раненых уточняются. Пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

До этого стало известно, что четверо военнослужащих получили ранения при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет. По данным экстренных служб, причиной взрывов, предварительно, стал человеческий фактор.