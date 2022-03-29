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Шесть россиян погибли в ДТП с грузовиком «Почты России»

В Татарстане столкнулись легковушка и грузовик «Почты России», шесть человек погибли

Фото: прокуратура Татарстана

На трассе в Татарстане столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» с грузовым автомобилем Iveco. По предварительным данным, в результате ДТП погибли шесть россиян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в Чистопольском районе на 134 км автодороги КазаньОренбург. Уточняется, что среди погибших есть один ребенок.

«Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний», — передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Никита Абрамов
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