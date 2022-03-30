Путин исключил сотрудников институтов РАН из научного совета при Совбезе

Президент России Путин исключил четырех сотрудников из научного совета при Совбезе

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совбезе РФ четырех человек, среди которых сотрудники институтов Российской академии наук (РАН). Указ главы государства датирован 28 марта 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания Владимир Путин президент России

Согласно документу, речь идет о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, главном научном сотруднике института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове.

Причины исключения

По данным агентства, все четверо в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе, а также призвали все конфликтующие стороны урегулировать споры за столом переговоров.

На сайте Института Европы также была опубликована новость об участии Громыко в онлайн-дискуссии «Дипломатические пути разрешения кризиса безопасности Украины/Европы: перспективы России, Европы и США». Комментируя исключение ученых из научного совета при Совбезе, Громыко предположил, что рекомендации, данные экспертами, не были услышаны. Об этом сообщает RTVI.

Специалист добавил, что исключенных не уведомляли о причине такого решения.

Мне трудно сказать из-за чего нас исключили, нас не оповещали. Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны Алексей Громыко директор Института Европы РАН

Гаранты безопасности Украины в Совбезе

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал желаемых гарантов безопасности Украины. По его словам, Киев ждет, что ими станут страны Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

Кого мы видим гарантами — во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция Давид Арахамия член украинской делегации на переговорах с Россией

Предполагается, что гарантами по желанию также могут стать и другие страны, они смогут позже присоединиться к международному договору. При этом Арахамия подчеркнул, что пока стороны ничего не подписывают.

Сокращение военной активности

29 марта Министерство обороны России приняло решение сократить военную активность на двух направлениях — киевском и черниговском, чтобы «повысить взаимное доверие» и «создать необходимые условия для дальнейшего ведения переговоров», объявил замглавы Министерства обороны Александр Фомин после завершения очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, мы решили кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении»

Александр Фомин заместитель министра обороны РФ генерал-полковник

При этом вопросы о признании Украиной Крыма частью РФ и независимости ЛДНР остаются пока неурегулированными. По поводу статуса Крыма Киев предлагает вести переговоры в течение 15 лет с полным отказом от использования военной силы, чтобы решить проблему.