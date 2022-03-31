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Российских депутатов предложили выучить этикету за миллион рублей

Для российских депутатов и политиков открыли платные двухгодичные курсы при МГУ

Фото: Shutterstock

При Московском государственном университете (МГУ) открыли двухгодичные курсы, рассчитанные на российских депутатов, политиков и активистов. Информация о курсах опубликована на официальном сайте образовательного проекта.

Образовательная программа рассчитана на тех депутатов, у которых есть проблемы с коммуникацией, деловым этикетом и публичными выступлениями. Всему этому политиков научат за миллион рублей, оплату можно провести частями. Действующим региональным депутатам положена десятипроцентная скидка.

В ближайшие два года курсы смогут пройти только тридцать политиков — их планируют отбирать по итогам собеседования. Среди преподавателей курсов заявлены депутат Госдумы и председатель фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, политолог Евгений Минченко и автор книг по риторике Леонид Смехов.

В конце обучения учащиеся за свой счет пройдут стажировку и получат дипломы о профессиональной переподготовке. Имена уже подавшихся на обучение про программе не раскрываются.

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Российские чиновники регулярно оказываются в центре скандалов из-за неоднозначных или провокационных высказываний и поступков.

Так, в Удмуртии чиновница Светлана Пескишева посоветовала родителям из малоимущих семей полагаться в обеспечении детей исключительно на себя фразой «как родили, так и обеспечивайте». Похожий скандал произошел в Свердловской области: занимавшая на тот момент пост руководительница департамента молодежной политики региона Ольга Глацких заявляла, что государство ничего не должно многодетным семьям, так как «не просило их рожать».

Кроме того, депутаты встревают в драки со своими коллегами. Так, два депутата городской думы Хабаровска от ЛДПР устроили драку после выборов — одному из них пришлось делать трепанацию черепа.

Вскоре после ряда скандалов из-за одиозных высказываний российских чиновников президент России Владимир Путин заявил, что они не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. Для защиты россиян от чиновников и депутатов был принят закон, согласно которому госслужащим за оскорбление граждан будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение — от 100 до 150 тысяч.

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Валерий Розенберг
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