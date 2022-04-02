Вяльбе дала оценку российским лыжникам за олимпийский сезон

Вяльбе оценила результаты российских лыжников в олимпийском сезоне на твердую пятерку

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах олимпийского сезона. Ее слова передает РИА Новости.

«Оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твердая. Сто процентов», — заявила она. По слова Вяльбе, россияне в текущем сезоне установили высокую планку и теперь ее надо удержать.

«Думаю, если бы Сашка [Большунов] взял большой Хрустальный глобус, то это было бы пять с плюсом», — добавила глава федерации. Вяльбе подчеркнула, что сезон вышел достойный, назвав его лучшим за все годы ее работы с командой.

5 марта россиянка Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира. Александр Большунов в мужском зачете показал второй результат.

На Олимпийских играх в Пекине лыжники сборной России завоевали 11 наград. На их счету четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Наибольшее количество наград в Пекине завоевал Большунов. В его активе три золота, серебро и бронза.