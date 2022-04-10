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Найдено доказательство принадлежности упавшей в Краматорске «Точке-У» Украине

Серия упавшей в Краматорске «Точки-У» совпала с другими ракетами ВСУ

Фото: Reuters

Фотографии с места падения на вокзал в Краматорске «Точки-У» доказывают, что ракета была украинской. Об этом пишут РИА Новости.

Агентство указывает, что номер ракеты Ш91579, появившийся в сети, принадлежит той же серии, которой украинские войска обстреливали города ранее. В частности, Ш91565 и Ш91566 были еще в 2015 году выпущены по Алчевску и Логвиново, а Ш915611 и Ш915516 — в 2022 году по Бердянску и Мелитополю.

Удар по Краматорску

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда с надписью «За детей» упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения.

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Позднее выяснилось, что число жертв удара достигло 50, из них пятеро — дети. Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко уточнил, что 38 человек погибли прямо на вокзале. В больницах города оказались около ста человек.

В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украина в ответ заявила, что к удару причастна Россия.

В России таких ракет нет

Тактические ракеты «Точка-У» не стоят на вооружении российской армии, и применяются только украинской стороной, указали в Минобороны РФ. Также в военном ведомстве уточнили, что 8 апреля у российских войск не было никаких огневых задач в том районе.

Кроме того, в Москве выяснили, что удар по вокзалу был нанесен украинскими войсками из района Доброполья — города, расположенного в 45 километрах от места происшествия. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что в том районе дислоцирован один из дивизионов 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ.

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Перед началом спецоперации в распоряжении Киева находилось 20 ракетных комплексов «Точка-У», каждый из которых имел по две пусковых установки. На данный момент уничтожено восемь установок, а также 90 процентов ракет, находящихся на украинских арсеналах, рапортовал генерал-майор.

Ударом по вокзалу, заключили в Минобороны, Киев планировал не допустить выезда жителей из Краматорска, чтобы использовать их в качестве «живого щита».

Расследование удара

Следственный комитет России оперативно возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ полковника Ф. С. Ярошевича и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске. В действиях украинских военных СК усматривает состав статьи «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором» УК РФ. Также СК считает, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» УК РФ.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США обещают приложить необходимые усилия для того, чтобы помочь расследовать обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске. Она назвала ракетный удар по вокзалу военным преступлением, в совершении которого безосновательно обвинила Россию, не приведя при этом каких-либо доказательств. «Мы поддержим усилия по расследованию этой атаки», — подчеркнула Псаки.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша от лица главы организации заявил, что виновные за удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске должны быть привлечены к ответственности. По его словам, подобные инциденты нарушают права человека, а также международное гуманитарное право.

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Марина Совина
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