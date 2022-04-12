Стали известны гонорары Яна и Чимаева на последнем турнире UFC

Петр Ян заработал 432 тысячи долларов, а Хамзат Чимаев 205 тысяч на последнем турнире UFC

Стали известны гонорары бойцов, выступивших на турнире UFC 273. Об этом сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян за проигранный поединок против чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга заработал 432 тысячи долларов. Американец получил за победу 792 тысячи.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заработал 205 тысяч долларов за победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Такую же сумму получил россиянин Алексей Олейник, который оказался сильнее американца Джареда Вандерама.

Больше всех заработал чемпион в полулегком весе, новозеландец Алекс Волкановски, одержавший победу в главном поединке турнира. Он получил 1,192 миллиона долларов. Его соперник кореец Чан Сон Юнг получил 982 тысячи.

UFC 273 прошел в американском Джексонвилле 10 апреля. Следующий турнир запланирован на 7 мая 2022 года.