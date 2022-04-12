Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Хольгер Витус Нёсков Руне
Сегодня
15:00 (Мск)
Аслан Карацев
Монте-Карло
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стали известны гонорары Яна и Чимаева на последнем турнире UFC

Петр Ян заработал 432 тысячи долларов, а Хамзат Чимаев 205 тысяч на последнем турнире UFC
Петр Ян

Петр Ян. Фото: David Yeazell / USA TODAY Sports / Reuters

Стали известны гонорары бойцов, выступивших на турнире UFC 273. Об этом сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян за проигранный поединок против чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга заработал 432 тысячи долларов. Американец получил за победу 792 тысячи.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заработал 205 тысяч долларов за победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Такую же сумму получил россиянин Алексей Олейник, который оказался сильнее американца Джареда Вандерама.

Больше всех заработал чемпион в полулегком весе, новозеландец Алекс Волкановски, одержавший победу в главном поединке турнира. Он получил 1,192 миллиона долларов. Его соперник кореец Чан Сон Юнг получил 982 тысячи.

UFC 273 прошел в американском Джексонвилле 10 апреля. Следующий турнир запланирован на 7 мая 2022 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя
В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики
Врач назвал пять ранних признаков рака легких
Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео
В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян
Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине
Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром
Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату
Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.