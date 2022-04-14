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ОЭСР приостановит членство России в Агентстве по ядерной энергии

ОЭСР приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии, решение вступит 11 мая

Фото: Charles Platiau / Reuters

Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняло решение приостановить членство России в Агентстве по ядерной энергии при организации с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля по решению руководящего органа ОЭСР. Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая

Агентство по ядерной энергии при ОЭСР

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, которая признает принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Заявления ОЭСР

В марте организация предоставила отчет о последствиях спецоперации России на Украине. По данным ОЭСР, это может обойтись в один процент глобального ВВП, а инфляция в среднем увеличится на 2,5 процентного пункта.

2,5 процентного пункта

на столько в среднем увеличится инфляция, по данным ОЭСР

Кроме того, такой сценарий предполагает спад экономики России на 10 процентов и ускорение инфляции до 15 процентов по итогам года. Тогда на Украине снижение ВВП, по оценкам ОЭСР, составит до 40 процентов.

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Негативное влияние на другие страны, по данным организации, будет связано в основном с ограничением поставок пшеницы (снижение экспорта обернется дефицитом на многих развивающихся рынках) и с ростом цен на энергоресурсы и металлы. Спецоперация вызвала экономический шок неопределенной продолжительности и глубины, отметили эксперты. Они заключили, что влияние на мировую экономику станет зависеть от длительности военной операции и ответных мер правительств.

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20 марта издание Le Monde со ссылкой на ОЭСР сообщило, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии коронавируса, и может привести к ее необратимым изменениям.

Старший экономист ОЭСР Лоренс Бун считает, что кризис в мировой экономике уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и определенные металлы. При этом в прошлом году ОЭСР прогнозировала рост мирового ВВП на 4,5 процента, а в этом решила отменить публикацию своих прогнозов из-за неопределенности.

Россия и ОЭСР

25 февраля представители ОЭСР сообщили, что организация решила прекратить процесс принятия России, отложенный в 2014 году. Совет ОЭСР официально остановил переговоры о вступлении России в организацию, сообщили в штаб-квартире в Париже.

Кроме того, организация поручила генеральному секретарю закрыть свой офис в Москве и решила не приглашать Россию на свои министерские встречи. Свои решения ОЭСР объяснила ситуацией на Украине. Тогда ОЭСР решила «пересмотреть участие России в комитетах» и «прекратить проекты, основанные на добровольных взносах России. В организации добавили, что планируют «расширить поддержку властям Украины».

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В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с ОЭСР. Тогда отмечалось, что Москва готова укреплять взаимоотношения с организацией.

При этом в мае 2007 года руководство Организации экономического сотрудничества и развития сообщило о начале переговоров по членству России. В феврале 2013 года первый замглавы МИД России Андрей Денисов сообщил, что переговоры по этому процессу планируется завершить уже в 2013—2014 годах. Однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России в члены на неопределенный срок.

Марина Совина
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