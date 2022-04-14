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Спорт

Тарасова высказалась о доходах Валиевой

Татьяна Тарасова назвала доходы фигуристки Камилы Валиевой полностью заслуженными
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о доходах российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Она назвала полностью заслуженной сумму, которую спортсменка заработала в текущем сезоне. Тарасова отметила, что деньги даются фигуристам титаническим трудом. «В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешевый», — добавила тренер.

11 апреля «КП Спорт» подсчитал размер призовых российских фигуристок за участие в международных турнирах. Лидером рейтинга стала 15-летняя Валиева. Ее суммарный заработок за сезон составил 111,3 тысячи долларов.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 спортсменка выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль командного турнира в составе сборной России. В личном первенстве фигуристка, оказавшаяся на Играх в центре допингового скандала, стала четвертой.

Дарья Коршунова
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