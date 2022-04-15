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Россия задействовала около 15 кораблей Балтфлота на учениях

Около 15 кораблей Балтфлота задействовали на учениях у побережья Калининградской области

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Около 15 кораблей и катеров Балтийского флота задействованы в отработке учебно-боевых задач у побережья Калининградской области. Российские корабли выполняют практические стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«К мероприятиям в море привлечены малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Советск", "Одинцово", "Гейзер", ракетные катера "Моршанск", "Димитровград", "Чувашия", малые противолодочные корабли "Алексин", "Кабардино-Балкария", базовые тральщики "Александр Обухов", "Леонид Соболев", а также другие корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота», — сообщили в пресс-службе.

Корабли Балтийской венно-морской базы продолжают отработку задач в рамках плановых тактических учений в акватории Балтики. Экипажи кораблей отрабатывают нанесение ракетных ударов по отряду кораблей условного противника, который имитировали другие корабли Балтфлота.

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Также корабли выполнили артиллерийские стрельбы. В ходе выполнения задач экипажи поразили мишени, которые имитировали технику и укрепления условного противника. Объективный контроль за результатами стрельбы осуществляли с беспилотников «Орлан-10».

Ранее стало известно, что корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море.

В апреле Россия подняла в воздух самолеты Су-24М и Су-27 морской авиации Балтфлота в рамках практических учений.

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Даниил Иринин
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