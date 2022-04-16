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Стало известно о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

RTL France: президент Франции Макрон связывался с Мбаппе, чтобы убедить его остаться в ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон связывался с футболистом Килианом Мбаппе, чтобы убедить его остаться в «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно RTL France.

Сообщается, что Макрон настаивает на продлении контракта Мбаппе с французской командой. По информации источника, глава государства и спортсмен регулярно общаются с 2018 года.

5 апреля журналист Даниэль Риоло сообщил, что Мбаппе решил остаться в ПСЖ. «Никто мне не поверит, но он останется», — заявил он, отметив, что 23-летний нападающий ждет окончания сезона, чтобы объявить о своем решении.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом» 30 января. Однако позже эту информацию опровергли.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с французской командой рассчитан до июня 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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