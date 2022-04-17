Афганистану предрекли экономическую осаду

Исламовед Сулейманов предрек экономическую осаду Афганистана из-за Пакистана

Обострение отношений между Кабулом и Исламабадом связано со сменой премьер-министра Пакистана. Из-за появления нового политика может начаться экономическая осада Афганистана, рассказал «Ленте.ру» исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

Новые атаки со стороны «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на Пакистан связаны с недовольством Афганистана из-за прихода к власти премьер-министра, курс которого кардинально отличается от его предшественника, считает эксперт.

«Одна из причин, почему начались перестрелки и это обострение, связана с тем, что произошла смена власти в Пакистане — премьер-министра Имрана Хана отстранили. Считается, что он был человеком, который взаимодействовал с Россией и Китаем, а пришедший ему на смену Шехбаз Шариф более проамериканский политик. В силу этих обстоятельств, учитывая, что у власти талибы, которые подчеркнуто антиамерикански настроены, Вашингтон будет использовать новую власть в Пакистане, чтобы установить контроль над Афганистаном», — предположил он.

9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Его отстранения добилась оппозиция из-за ухудшения экономического положения в стране.

Предыдущий премьер-министр пытался наладить отношения с талибами, он воспринимал «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) как реальную власть в Афганистане. Нравится — не нравится это, но они у власти уже полгода находятся, соответственно, надо выстраивать как-то отношения, тем более, что это соседние государства Раис Сулейманов исламовед

Как сообщил МИД Пакистана, за последние несколько дней количество инцидентов на границе Пакистана и Афганистана значительно возросло. В свою очередь, талибы заявляли об авиаударе, который нанесли пакистанцы по афганской провинции Хост, жертвами стали 36 человек. Такая эскалация может привести к экономической блокаде и недовольству граждан Афганистана, полагает Раис Сулейманов.

«Ситуация вряд ли дойдет до полномасштабной войны. Во многом недавний авиаудар со стороны Пакистана должен был продемонстрировать талибам, что теперь их расчет на сотрудничество с Пакистаном провалился. Соответственно, это будет способствовать еще большей изоляции Афганистана от всего мира, потому что страна не имеет выходов к морю, она в любом случае находилась в экономической зависимости от Пакистана и сейчас будет еще дальше изолироваться. Это своего рода осада Афганистана, чтобы экономически задушить новую власть» — заключил он.

15 августа талибы без сопротивления установили власть в Афганистане. Своей целью они провозгласили создание нового исламского эмирата. Правительство и большая часть политической элиты сбежали из страны.

Новое правительство не признано ни одним государством мира. После прихода к власти радикальная группировка запретила девочкам старших и средних классов посещать школу, а женщинам получать медицинскую помощь без сопровождения родственника мужского пола. В стране теперь также не разрешается смотреть иностранные сериалы и слушать зарубежную музыку.

