Политолог объяснил начало спецоперации Турции против курдов

Политолог Гасанов счел, что мировые державы не будут мешать операции Турции против курдов

Крупные мировые игроки не станут вмешиваться в военную спецоперацию Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака из-за ситуации вокруг Украины, считает политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), старший преподаватель РУДН Камран Гасанов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Зачем Анкара начала спецоперацию?

Турция уже много лет борется с Рабочей партией Курдистана, она признана в стране террористической организацией. Курдами называют индоевропейский этнос, их историческая родина — горные области нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Турции, которые раньше были частью Османской империи. Нынешняя Турция стремится не допустить создание государства Курдистан, объяснил политолог.

«В Ираке у них мощные боевые отряды, они скрываются в горах, полностью их уничтожить невозможно. То, что Турция не проводит наземную операцию, а обстреливает с воздуха — с таким подходом невозможно выкорчевать всех представителей РПК», — сказал он.

Почему именно сейчас? Геополитически, возможно, что и спецоперация России на Украине развязывает руки странам, которые хотели провести подобные действия. Сейчас они получили своеобразный карт-бланш, чтобы действовать более активно. Ирак и Сирия для Турции — это примерно, как Украина и Белоруссия для России Камран Гасанов политолог

В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК. В то же время 18 апреля, когда началась спецоперация, в Стамбуле произошел взрыв. Камран Гасанов не исключает, что за атакой могут стоять курды.

Борьба Турции и курдов

С момента создания современной Турции курдское движение отрицало пантюркизм, на котором основана идеология Мустафы Кемаля (Ататюрка). Рабочая партия Курдистана — главная организация курдов. С 1984 года боевики этой группировки провели серию партизанских операций против турецкой армии и военной инфраструктуры. Сами курды не считают эти действия терактами. При этом помимо Турции РПК признали террористической группировкой примерно 40 стран, а также ООН. В свою очередь Анкара неоднократно проводила операции по зачистке курдов в сопредельных государствах.

«На своей территории (в Турции – прим. «Ленты.ру») с 2015-2016 годов крупных событий не было, в Сирии турки практически взяли под контроль северную границу, выдавили курдов почти из всех регионов. В Ираке, можно сказать, тоже достаточно успешно, потому что с территории Ирака по Турции мы давно не слышали, чтобы какие-то снаряды попадали», — сказал политолог.

Международная реакция

По мнению Камрана Гасанова, внешней реакции на действия Турции не будет. Одна из причин — роль президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в мирных переговорах между Россией и Украиной.

«Ирак точно будет возмущаться, но я не думаю, что в нынешней ситуации главные игроки, Китай, который всегда нейтрален, США, Европа и Россия будут свою позицию как-то жестко выражать. Европе и США нужна Турция, чтобы изолировать Россию и одновременно использовать как переговорщика. Россия же нуждается в Турции, чтобы обходить санкции. Никому не выгодно заниматься этой региональщиной, когда ставки намного выше», — заключил он.

Военная операция Турции на севере Ирака необходима для полной очистки приграничной зоны протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров от боевиков Рабочей партии Курдистана. Такую цель назвал турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар.