Бывший чемпион мира оценил желание Бетербиева выступать под флагом Канады

Бывший чемпион мира Дрозд заявил, что победы боксера Артура Бетербиева важнее, чем флаг

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд оценил желание россиянина Артура Бетербиева выступать под флагом Канады. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сама победа того же Артура Бетербиева на ринге в данной ситуации намного важнее, чем выходить с флагом или без флага. Он же спортсмен, это его жизнь», — заявил Дрозд. Он посчитал, что для российских болельщиков победа Бетербиева без символики страны будет не менее важной, чем с ней.

21 апреля глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.

