Посла России вызовут в МИД Молдавии после заявлений Захаровой

МИД Молдавии вызовет посла России после слов Захаровой о георгиевской ленте

Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о георгиевской ленте и президенте республики Майе Санду. Об этом заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ. Его слова со ссылкой на страницу в Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) приводит РИА Новости.

Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова Даниел Водэ глава пресс-службы МИД Молдавии

Водэ отметил, что ведомство приняло к сведению заявление Захаровой, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, и назвал риторику официального представителя МИД России «неконструктивной и неприемлемой».

Пресс-секретарь министерства привел текст выступления президента Молдавии Майи Санду на русском языке о том, что жители страны должны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом, а также обязаны чтить павших и хранить память о Второй мировой войне.

Водэ подчеркнул, что решения, принятые в парламенте республики, являются суверенным правом государства. Он призвал Россию не допускать вмешательства в законные и демократические внутренние процессы страны.

Заявление Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство осуждает высказывание Санду. Она указала, что Россия считает возмутительным решение Молдавии о запрете георгиевской ленты и назвала подобное решение предательством.

Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат призвала Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, добавив, что Москва готова дать «болезненный ответ».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что назвать недопустимыми высказывания Санду о георгиевской ленте недостаточной.

Полагаю, назвать высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми недостаточно. У таких высказываний должны быть последствия. Только тогда мы покажем, что они действительно недопустимы Алексей Пушков член Совета Федерации

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал утвержденный властями республики запрет георгиевской ленты и призвал граждан выйти на Марш Победы. По мнению бывшего главы государства, запретом нынешняя администрация пытается отвлечь жителей от насущных проблем.

Запрет георгиевской ленты

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

19 апреля решение утвердила президент республики Майя Санду, отметив, что закон запрещает «использование символов, которые продвигают военную агрессию».

Глава государства также заявила, что введенный в стране запрет на демонстрацию, изготовление, распространение и хранение георгиевской ленты не помешает почтить людей, погибших за свободу Молдавии. Санду подчеркнула, что этот символ может быть использован для того, чтобы «посеять вражду в молдавском обществе». Она подчеркнула, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории», а Молдавия является нейтральным государством.

