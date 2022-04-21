Профсоюз теннисистов выступил с заявлением об отстранении россиян с Уимблдона

Профсоюз теннисистов-профессионалов заявил, что нельзя дискриминировать россиян

Профсоюз теннисистов-профессионалов (PTPA) в Twitter выступил с заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

В организации посчитали, что нельзя дискриминировать теннисистов по национальному признаку. При этом в PTPA подчеркнули, что российские и белорусские спортсмены не могут свободно высказывать свою позицию, поэтому к ним нужно отнестись с пониманием.

Ранее 21 апреля первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.