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Профсоюз теннисистов выступил с заявлением об отстранении россиян с Уимблдона

Профсоюз теннисистов-профессионалов заявил, что нельзя дискриминировать россиян

Фото: AELTC - Pool / Getty Images

Профсоюз теннисистов-профессионалов (PTPA) в Twitter выступил с заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

В организации посчитали, что нельзя дискриминировать теннисистов по национальному признаку. При этом в PTPA подчеркнули, что российские и белорусские спортсмены не могут свободно высказывать свою позицию, поэтому к ним нужно отнестись с пониманием.

Ранее 21 апреля первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.

Анастасия Борисова
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