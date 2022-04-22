Рост числа альтернативных сделок с квартирами объяснили

Риелтор Барсуков объяснил увеличение числа альтернативных сделок спадом на рынке жилья

Москвичи стали чаще обменивать квартиры из-за снижения числа предложений на рынке недвижимости. С какими рисками можно столкнуться во время заключения альтернативной сделки, рассказал «Ленте.ру» член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Все дело в спросе

В периоды стабильности на рынке жилья количество альтернативных сделок составляет около 70 процентов, объяснил Константин Барсуков. По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру», в апреле 2022 года в столице на вторичном рынке доля альтернативных сделок выросла до 80 процентов — против 45 процентов в предыдущие месяцы. Вторичный рынок жилья устойчивее, чем рынок новостроек, констатируют аналитики.

Мы увидим сейчас уход продавцов свободных квартир, поэтому число альтернативных сделок начинает расти Константин Барсуков риелтор

«Альтернативная сделка — это когда продавец жилья что-то покупает взамен. Если покупатель уходит с рынка, продавцы свободных квартир тоже не склонны продавать, потому что понимают, что сделали не самую выгодную продажу. На рынке остаются люди, у которых есть какая-то жилищная проблема. Они начинают решать ее с помощью альтернативной сделки. В периоды ажиотажного спроса, что как раз таки было у нас, это число начинает падать, люди склонны просто покупать недвижимость. Грубо говоря, сегодня я куплю в ипотеку квартиру, а завтра продам свою и на этом заработаю, поэтому доля альтернативных сделок падает», — рассказал риелтор.

Когда происходит стагнация на рынке либо цены падают, число альтернативных сделок начинает возрастать, добавил он.

Риски альтернативных сделок

По словам Барсукова, наиболее выгодны такие сделки на падающем рынке для продавцов жилья. Однако, если в цепочке сразу несколько квартир, необходимо четко оговорить все детали.

«Что касается рисков, то альтернативная сделка подразумевает наличие как минимум двух квартир в одной сделке. Необходимо согласовать условия между стороной продавца и стороной покупателя, чтобы она состоялась. Если появляется еще одна квартира, то и появляется еще одна сторона, с которой условия тоже должны быть согласованы. Чем больше квартир в цепочке, тем тщательнее нужно подходить к вопросу договоренностей», — предупредил он.

Покупателю же необходимо отслеживать движение денег во время сделки, считает Барсуков.

«С точки зрения покупателя риск в том, что деньги передаются не напрямую продавцу квартиры, которую ты покупаешь, а продавцу той квартиры, которую покупает этот продавец. Если там есть еще квартиры, то деньги виртуально проходят по всей этой цепочке. А документы продаются самому первому продавцу, поэтому нужно правильно все оформить», — заключил он.

Ранее стало известно, что в течение месяца после начала спецоперации России на Украине (с 24 февраля по 24 марта) покупатели недвижимости, строящейся в границах старой Москвы, взяли тайм-аут. По данным аналитиков VSN Realty, число сделок в проектах комфорт-класса за этот период упало на 43 процента, бизнес-класса — на 40 процентов.

