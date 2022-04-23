Еще один российский регион введет в школах исполнение гимна и поднятие флага

Нижегородская область с 25 апреля введет введет в школах исполнение гимна и поднятие флага

С 25 апреля в школах и средних профессиональных учебных заведениях Нижегородской области введут еженедельную церемонию поднятия флага России и исполнения гимна страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как пояснила министр образования, науки и молодежной политики области Ольга Петрова, в некоторых учебных заведениях такая церемония уже существует, в других она проводится во время массовых мероприятий, теперь же «эта традиция будет закрепляться».

По мнению Петровой, такая практика «содействует формированию гражданственности и чувства патриотизма и, безусловно, станет правильным началом учебной недели», а выход на поднятие флага будет способом поощрения успешных и талантливых учащихся.

19 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что с нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Кроме того, с 1 сентября в школах также введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебной недели.

О решении поднимать флаг России перед началом занятий в школах ранее объявили власти Воронежской и Калужской областей, а также Хабаровского края. Губернатор Михаил Дегтярев напомнил о поддержке этой инициативы на федеральном уровне.

Президент Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах перед уроками, однако подчеркнул, что нужно, «чтобы это было сделано достойно», а процедура должна соответствовать значимости флага и гимна.