Покупку Twitter Илоном Маском сочли ударом для демократов

Политолог Дробницкий назвал покупку Twitter Илоном Маском серьезным ударом для демократов

Покупка соцсети Twitter основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, несомненно, серьезный политический удар для Демократической партии США и американских либералов в целом, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Влияние покупки Twitter на выборы в США

Говорить о том, повлияет ли покупка Маском Twitter на выборы в США, сложно, так как, если сделка состоится, компания полностью перейдет под его контроль только к концу 2022 года, отметил Дробицкий. Однако потенциально это может оказать влияние на политическую ситуацию в стране.

Это удар по демократам, прежде всего, потому что либеральная цензура очень жесткая в социальных сетях. А Маск все время говорил о том, что у него отношение к свободе слова, так сказать, либертарианское: что хочешь, то и пиши, не бывает никакого хейтспича и так далее, на деле это все цензура. По большому счету, так оно и есть, особенно когда дело касается западной политики. Действительно стараются заткнуть рот тем или иным способом Дмитрий Дробницкий политолог-американист

Twitter не самая большая платформа, но самая репрезентативная, когда речь идет о политических фигурах США, подчеркнул американист. Тем не менее, по его словам, основным фактором, оказывающим влияние на выборы, остается ситуация в экономике страны.

«Еще надо понимать, что у демократов с 2020 года припасено множество всяких винтов для того, чтобы выборы сломать в свою сторону, не говоря уже о том, что они запросто сейчас могут прийти с каникул и все-таки принять электоральный билль. Это будет своего рода как статья 6 Конституции СССР, фактически будет запрет на проверку личностей тех, кто голосовал, и передача всех гласных функций по сертификации выборов федеральному конгрессу. Это не значит, что у них нет вероятности выборы проиграть, но они явно что-то попытаются сделать. 2020 год продемонстрировал, что там есть способы сделать президентом человека, который вам нужен», — поделился Дробицкий.

Покупка Twitter

Ранее в компании Twitter, Inc. заявили, что Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен назвал целью покупки социальной сети не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Комментируя сделку, предприниматель отметил, что соцсеть обладает огромным потенциалом и он намерен сделать ее «лучше, чем когда-либо». «Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — «это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. (...) Я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — сказал Маск.

Возвращение Трампа в Twitter

Американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что в Белом доме испугались возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после того, как компанию купил Илон Маск. По данным телеканала, это может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс Соединенных Штатов, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.

Сам Трамп заявил, что не станет возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — сказал политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на таких крупных площадках, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.