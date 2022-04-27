Появились новые подробности в деле о гибели 12-летней российской шахматистки

В Саратове рассказали новые подробности гибели 12-летней шахматистки из-за нападения собак

Председатель Саратовской областной шахматной академии Артур Муромцев поделился новыми подробностями в деле о гибели 12-летней российской шахматистки в Лоо. Его слова приводит RT.

Муромцев рассказал, что девочка погибла вне территории, где проживают участники первенства России. «Я так понял, она пошла к восьмому корпусу. Он то ли заброшенный, то ли недостроенный, находится в отдалении. То есть чтобы туда дойти, надо было покинуть территорию, где проживали участники турнира», — пояснил он. Муромцев уточнил, что шахматистка пошла туда одна.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту гибели девочки в результате нападения собаки. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили детали трагедии. «В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

О гибели спортсменки стало известно 27 апреля. После трагедии Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.